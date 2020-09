Scuola, la foto della maestra "bardata" con camice e visiera su Fb: «Noi ci presenteremo così», è polemica

Camice di plastica, visiera e mascherina: «Noi educatrici ci presenteremo così a bambini di due anni che non ci vedono da 6 mesi..con camici in plastica.(modello figurella x dimagrire)..neanche gli infermieri sono così»: è la denuncia di un'educatrice, postata nei commenti sulla pagina facebook del Comune di Milano. L'impiegata denuncia anche «il lavoro di organizzare la segnaletica fatta da noi..pulire da noi..p.s..senza parlare di zero giardino inagibile da 4 anni ... vergognoso..una organizzazione cosi bassa non l'ho mai vissuta in 22 anni di servizio».

Scuola, l'Alto Adige riparte per primo: a Milano riaprono gli asili. Tempo pieno a rischio Via alle scuole in Alto Adige, capofila in Italia per l'avvio dell'anno scolastico post Covid. Sono 91.797 in tutto i bambini e ragazzi che questa mattina sono tornati all'asilo e sui banchi di scuola dopo una pausa durata dal marzo scorso, ovvero esattamente sei mesi.



Dichiarazione che danno il via ai commenti dei genitori, «In ospedale nessuno è così, solo su Netflix» scrive una mamma, «Le maestre sono vestite come quelli del RIS i bimbi piccoli non le riconoscono» lamenta una seconda, mentre un'altra invita a pensare positivo: «mi viene in mente ora per noi genitori e voi educatrici sarà un pò come essere Benigni con suo figlio nella Vita è Bella. Dovremo essere bravi a trasformare tutto ciò in qualcosa che appare così terribile di primo acchito in un gioco. Speriamo dai, ce la faremo». Covid, il virologo Pregliasco: «Con il ritorno in aula i casi aumenteranno, il virus potrebbe confondersi con l'influenza»

