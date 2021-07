Procida, a tutta velocità sotto i piloni del ponte: le sfide folli con il motoscafo pubblicate su Tik Tok

Sfide pericolose con il motoscafo in mare a tutta velocità. La nuova challenge su TikTok arriva a Procida, in Campania. Nei video si vedono gli scafi che sfiorano i piloni del ponte di Vivara. Le immagini sono diventate in poco tempo virali. Lo scontro tra gli sfidanti è stato interrotto dagli uomini della Guardia Costiera di Procida, che hanno individuato e sanzionato gli autori. Protagonisti della bravata alcuni giovani procidani che nei giorni scorsi hanno attraversato a fortissima velocità il ponte che collega Procida con Vivara postando poi il video sul social Tik Tok. Sono stati identificati dalla Guardia Costiera e convocati negli uffici della Guardia Costiera dell'isola per gli accertamenti del caso.

