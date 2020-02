Coronavirus, la previsione della virologa Capua: «Durerà fino a primavera avanzata»

Secondo la virologa Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, l'epidemia di coronavirus in Italia durerà «almeno fino a primavera avanzata». E' una previsione sulla durata di questa emergenza sanitaria. La Capua aveva specificato che i casi sono in aumento perché si cercano e di chiamare il coronavirus «sindrome simil-influenzare per tranquillizzare». «Sento che girano messaggi vocali cretini per spaventare o ridicolizzare la situazione. Non c'è da piangere ma neanche da ridere», i consigli della Capua nei giorni scorsi. «Non c'è spazio per l'mprovvisazione e per il “decido io”, perché la forza della catena è determinata dall'anello più debole».

Immagino almeno fino a primavera avanzata. https://t.co/BB8p0DAdda — Ilaria Capua (@ilariacapua) February 26, 2020

