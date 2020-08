Coronavirus, Vercelli: focolaio dopo la serata in discoteca con un giovane dominicano, 37 contagiati

Coronavirus, focolaio a Vercelli dopo la serata in discoteca con un giovane dominicano, 37 contagiati. Sarebbe, dunque, un focolaio a Vercelli la causa dell'impennata dei contagi, ben 37 nelle ultime 24 ore, registrata oggi in Piemonte. Secondo quanto si apprende a portare il virus nella cittadina piemontese famosa per il riso sarebbe stato un giovane dominicano di ritorno da Santo Domingo, che avrebbe poi diffuso l'infezione tra alcuni connazionali nel corso di una serata trascorsa in discoteca. I nuovi positivi. tutti giovani e asintomatici, sono stati presi in carico dal Servizio di Igiene e Salute Pubblica dell'Asl di Vercelli.

Ultimo aggiornamento: 20:34

