MILANO- Non più solo il Pio Albergo Trivulzio. L'inchiesta della procura di Milano si allarga ad altre case di cura per anziani ed Rsa. È il caso, del Don Gnocchi, per il quale il pm Letizia Mocciaro ha iscritto nel registro degli indagati il dg Antonio Dennis Troisi, il direttore sanitario Federica Tartarone e Fabrizio Giunco, direttore dei servizi medici e anche presidente della Ampast, cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della struttura. Sotto inchiesta i vertici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e presto lo saranno anche quelli di altre strutture mentre è aperto a Lodi un fascicolo sulla casa di riposo di Mediglia, la prima, con oltre 60 morti, per cui si parlò di strage di anziani. La domanda a cui dovranno fornire una risposta gli inquirenti è: gli standard di sicurezza, previsti per legge, sono stati adottati al fine di evitare i contagi e quindi i morti?

I DECESSI

La procura dovrà fare luce su oltre 100 decessi, si parla «di quasi 150», avvenuti in un mese e mezzo, dall'inizio della pandemia, nel solo Pio Albergo Trivulzio. Per ora è stato indagato per epidemia colposa e omicidio colposo il dg Giuseppe Calicchio, in carica da meno di un anno e mezzo e che fu designato dal presidente della Regione Attilio Fontana, d'intesa con il sindaco Giuseppe Sala. Il dg è iscritto per accuse gravi, come atto «dovuto, tecnico e formale», come è stato precisato, per svolgere gli accertamenti sulle cartelle cliniche, sui protocolli interni, per acquisire documenti, interrogare e sentire testimoni in un'inchiesta destinata ad ampliarsi. Anche perché la direzione generale lavora assieme al direttore amministrativo e al direttore sociosanitario. Ha «preso atto della notizia dalla stampa, ma è a disposizione per qualsiasi chiarimento», ha spiegato il legale di Calicchio, l'avvocato Vinicio Nardo

L'AFFARE

L'innesco della bomba epidemiologica al Pio Albergo Trivulzio è la delibera della Regione Lombardia numero XI/2906 dell'8 marzo 2020, cui ne seguiranno altre due che porteranno dritti al disastro. Stabilisce che le case di riposo, dove l'età media dei ricoverati è di 80 anni, possono accogliere pazienti Covid usciti dagli ospedali. Alle 600 Rsa sparse sul territorio basta schiacciare un tasto del computer per accettare e l'incarico di smistare i pazienti viene assegnato al Trivulzio. Che, appunto, svolge solo un ruolo di distribuzione dei posti letto. Nessuno verrà mai incaricato di verificare che le disposizioni di sicurezza vengano rispettate, a cominciare dalla Baggina dove muoiono 126 degenti. Su questo stanno indagando i pm della procura di Milano coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

I RIMBORSI

Un mese fa il sistema sanitario Lombardo stava affondando, travolto dall'epidemia. Le chiamate al 112 sono passate da 12-13mila al giorno a oltre 40 mila, il numero di persone afflitte da problemi respiratori è balzato da una situazione prebellica di 300 ai 1.000-1.500 quotidiane. Gli ospedali non sanno più come trovare i letti per la terapia intensiva, figuriamoci per chi ne esce. Ecco allora che interviene la Regione con una delibera destinata alle Rsa: dal 9 marzo vietato accettare nuovi pazienti provenienti dal territorio, anticipo delle dimissioni degli anziani ricoverati e metà dei posti letto riservati all'emergenza coronavirus. Necessario anche garantire l'ossigenoterapia. ri ospedali. La Regione ha specificato che i rimborsi verranno fissati in seguito tuttavia, considerando il tetto massimo previsto per le degenze non ospedaliere, si tratta di 150 euro al giorno a paziente. Per il Trivulzio, che ha ospitato una cinquantina di malati Covid, si trattava di 45 mila euro ogni quindici giorni. Molti di più, però, se numero di pazienti e giorni di degenza si allungano. Per tutte le Rsa lombarde la cifra complessiva era di 350mila euro al giorno (dato al 27 marzo). Ma lo scandalo delle morti finite sotto inchiesta ha fermato tutto.

