Selfie, baci e abbracci: i ragazzi sono meno a rischio coronavirus degli adulti, dal punto di vista fisico, ma con le loro abitudini si espongono (ed espongono i loro familiari) continuamente al contagio. Devono necessariamente rivedere i loro stili di vita, ma non sarà così difficile. Prof. Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-medico, è il momento di mettere da parte i selfie?«Direi proprio di sì. Ragazzi, evitate i selfie: per farli dovete stare guancia a guancia e non...

Ultimo aggiornamento: 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA