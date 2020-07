Coronavirus Puglia, bambino di 4 mesi positivo: in isolamento con i genitori

Tra i contagiati dal Covid-19 in Puglia c'è anche un bimbo di quattro mesi che, per disposizione dell'Asl, è già in isolamento assieme ai suoi genitori anch'essi positivi. Intanto la task force pugliese per l'emergenza Coronavirus sta lavorando ad una nuova circolare contenente le misure di sicurezza per limitare i nuovi contagi.

Da quanto apprende l'ANSA da fonti sanitarie, non saranno introdotti provvedimenti diversi da quelli attuali ma verrà ribadito che la pandemia non è conclusa e che occorre rispettare le regole anti Covid già conosciute: distanziamento, divieto di assembramenti, uso delle mascherine nei luoghi chiusi e quando il distanziamento interpersonale non può essere rispettato.

