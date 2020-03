Coronavirus, non può correre la maratona e cammina per 42 km sul balcone di casa

Anche in Francia si sta a casa per colpa del Coronavirus. E fare sport diventa un problema, specie per chi, di mestiere, corre lunghi tratti. Accade così che a Tolosa un maratoneta non si è dato per vinto e la sua corsa l'ha fatta sul balcone di casa, lungo 7 metri e largo 1. In totale, ha fatto circa 6000 volte il percorso di andata e ritorno per correre i 42 chilometri. Protagonista di questa avventura sportiva ai tempi di Covid-19 è il maratoneta Elisha Nochomovitz che la racconta su Instagram.

"Avevo avuto la possibilità di uscire a correre attorno casa, ma se tutti la pensano allo stesso modo ce ne sarebbero stati molti fuori...Il mio lavoro è stato riconosciuto di inutilità pubblica, quindi il modo migliore per lasciarsi abbattere è fare sport", dice.

Per 6 ore e 48 minuti ha fatto avanti e indietro nel balcone. "Tutto è confuso nella mia testa e voglio vomitare", dice ridendo.



