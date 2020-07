Coronavirus, nonna Alba guarita a 102 anni: si era ammalata in una residenza per anziani

Sconfiggere il coronavirus è possibile, anche a 102 anni. Ci è riuscita la signora Alba Perinetti, 102enne originaria di Ancona, ammalatasi gravemente per il virus in una residenza per anziani e oggi finalmente ristabilita. L'anziana, ricoverata da qualche tempo alla Fondazione Santa Chiara di Lodi, si era infettata alla metà di aprile.

Per curare al meglio chi nei mesi scorsi si è ammalato di coronavirus, all'interno della residenza per anziani erano stati creati diversi reparti contraddistinti da diversi colori per gravità. La signora era stata spostata nel reparto con codice rosso. Grave, insomma. Nonostante questo ce l'ha fatta, tanto che in queste ore ha potuto raccontare come è andata. E ora si prepara a festeggiare i 103 anni a settembre.

Ultimo aggiornamento: 19:01

