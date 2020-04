Coronavirus, Federica Torti multata: «Solo perché avevo le sneakers. Ma stav andando al supermercato»

«Non sono più libera nemmeno di indossare le sneakers» sbotta la presentatrice tv Federica Torti, che in un post su Facebook racconta di essere stata multata mentre stava andando a fare la spesa perché indossava tuta e scarpe da ginnastica e procedeva a passo sostenuto. «Nessuno mette in discussione che in questo periodo sia da evitare ogni incontro e che ogni persona debba tenere dall'altra, per motivi di sicurezza sanitaria, una certa distanza e precise precauzioni, ma una cosa - scrive su Fb - è pretendere giustamente questo comportamento, altra cosa è spingersi fino a vietare ad una persona di andare da sola a fare la spesa, nel supermercato più vicino casa, a camminata veloce, con lo zaino in spalla. Sì mi hanno multata... dicendo che facevo jogging».

«È successo tutto l'altro giorno, ero un pò titubante nel condividerlo perché in questi giorni non si sa mai come può reagire la gente - racconta la conduttrice al telefono dalla Toscana - ma io ho fatto una cosa normale, con tutte le accortezze che è giusto prendere ora. Stavo andando nel supermercato più vicino a casa, a un chilometro e mezzo, e avevo pantaloncini corti, sneakers e zaino per riporre la spesa. Quando mi hanno fermata e ho presentato l'autocertificazione hanno detto che li stavo prendendo in giro, che non stavo andando a fare la spesa, ma jogging, e io ho risposto che non mi metto i tacchi per andare al supermercato».Federica, oltre a fare ricorso, ha intenzione di pubblicare su fb con l'aiuto del padre, magistrato in pensione, un vademecum su come presentarlo, per aiutare - spiega - chi «è stato multato ingiustamente come successo a me»