Coronavirus, create molecole che frenano l'infiammazione

Create molecole che frenano l'infiammazione. Sviluppate proteine in grado di fermare la 'tempesta citochinica' - l'eccessivo fenomeno infiammatorio messo in atto nell'organismo dei pazienti - responsabile di molti decessi da Covid-19, in pratica degli anticorpi specifici per le citochine. Si tratta del risultato di un team del Massachusetts Institute of Technology di Boston diretto da Rui Qing e pubblicato sulla rivista Quarterly Review of Biophysics (QRB) Discovery. Molti pazienti con sindrome Covid-19 si aggravano per via di una esagerata risposta immunitaria che porta a eccessivi processi infiammatori nel loro organismo, deleteri per l'organismo stesso.

La tempesta citochinica si riferisce proprio all'eccesso di molecole che favoriscono l'infiammazione, tra cui le citochine appunto. Gli esperti hanno sviluppato degli anticorpi specifici per le citochine infiammatorie, in grado di legarle con forte affinità e quindi potenzialmente capaci di metterle fuori uso. Il risultato è notevole perché le molecole create possono essere immesse nel circolo sanguigno e fare pulizia dell'eccesso di citochine, senza disturbare l'organismo. Gli esperti, che hanno già chiesto un brevetto per queste molecole, si apprestano a testarle prima su cellule umane, poi su animali, sperando infine di passare ai test clinici su pazienti.

