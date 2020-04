Coronavirus, parrucchiere lavorava dietro la saracinesca abbassata a metà: multato anche il cliente

La serranda aperta a metà e dentro al lavoro, nonostante il divieto imposto delle restrizioni per contenere il Coronavirus. A Chieti un parrucchiere del centro è stato sorpreso dalla Polizia Municipale. Il locale è stato chiuso, attività sospesa per 5 giorni, parrucchiere e cliente sono stati sanzionati per 400 euro.

La Municipale è intervenuta in seguito a una segnalazione: inizialmente, dopo aver bussato alla saracinesca, gli agenti non avevano avuto alcuna risposta. Dopo alcuni minuti hanno bussato di nuovo e il parrucchiere ha aperto rivelando di fatto di essere al lavoro. E constatato che stava tagliando i capelli al cliente, entrambi sono stati multati.



