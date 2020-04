Coronavirus a Napoli, folla ai funerali del sindaco ucciso dal Covid-19 nonostante i divieti

Tanta gente in lacrime, palloncini tricolori e grande commozione ai funerali di Carmine Sommese, l'ex consigliere regionale della Campania oggi sindaco di Saviano stroncato ieri dal Coronavirus. Peccato che i funerali siano vietati dalle leggi anti-Covid. Eppure, a Saviano, decine di sostenitori e amici non hanno voluto perdersi l'ultimo saluto a Sommese per un corteo che s'è snodato per le vie della città fino ad arrivare all'ospedale di Nola - dove il sindaco lavorava come chirurgo - sotto gli occhi di vigili urbani e carabinieri.



Tra i tanti politici che hanno voluto ricordare Sommese, spicca il messaggio di Luigi Cesaro, parlamentare di Forza Italia e presidente della Provincia di Napoli dal 2009 al 2012: «Con la scomparsa di Carmine, di cui ricordo con commozione e orgoglio la sua preziosa presenza tra i banchi del consiglio provinciale di Napoli, perdiamo un eccellente medico, un politico esemplare, direi d'altri tempi, che amava profondamente ed era amato dalla sua gente, un cittadino di cui andare fieri. Ci mancherà tantissimo».

Ultimo aggiornamento: 14:57

