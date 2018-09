Coppia sorpresa con martello e scalpello mentre occupa un appartamento: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni condomini di via Lazio, a Montesilvano (Pescara), hanno chiamano i Carabinieri perché sentivano strani rumori di muratura provenire dalle scale nel cuore della notte. All’arrivo dei militari effettivamente c’era al quarto piano una coppia, lui 38 anni e lei di 32, che, armati di martello e scalpello, stavano scardinando la porta ed il muro di un appartamento disabitato di proprietà del comune di Pescara. Oltre al ripristino dello stato dei luoghi, per entrambi i giovani, titolari di varie vicende giudiziarie, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Pescara per tentata invasione di edifici e per danneggiamento.