Concorso in magistratura per 400 posti in scadenza: stipendio, nuovi requisiti e come prepararsi

È in scadenza il concorso Magistratura 2023-2024 indetto dal Ministero della Giustizia. Porterà alla copertura di 400 posti di lavoro per magistrati ordinari. Il concorso sarà marcato da un'importante novità: al percorso di selezione potranno accedere anche i laureati in Giurisprudenza, compresi i neolaureati, senza più l’obbligo di frequenza di tirocini o scuole di specializzazione per le professioni legali né l’abilitazione alla professione forense.

Vediamo allora di seguito tutti i dettagli sul concorso: le scadenze, i requisiti riportari dal bando, gli stipendi e come prepararsi al meglio.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere inviata esclusivamente per via telematica, entro le ore 18.30 del 13 novembre 2023. Nel sito internet del Ministero della Giustizia è disponibile l’apposito form da compilare. Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi tramite Spid di 2° livello, oppure CIE (Carta di Identità Elettronica), o tramite Carta Nazionale dei Servizi.

Dopo aver completato la registrazione dei dati ed effettuato il versamento del "diritto di segreteria" tramite PagoPA, i partecipanti potranno inviare la domanda tramite l'apposita funzionalità di invio, seguendo le indicazioni fornite dal sistema.

Dopo l’invio, si riceverà nell'inidirzzo email fornito la ricezione della domanda e un codice identificativo, comprensivo del codice a barre: questo dovrà essere stampato e conservato a cura del candidato, perché verrà richiesto di esibirlo per accedere alle prove scritte.

L’indirizzo email indicato dal candidato sarà utilizzato per tutte le comunicazioni. È inoltre necessario che i candidati siano in possesso di un indirizzo PEC personale.

Nel caso in cui non si riceva il codice identificativo significa che la domanda non è stata inviata, perciò sarà necessario ripetere la procedura di invio.

I requisiti

Oltre ai requisiti generici quali la cittadinanza italiana e il possesso di una condotta incensurabile, per partecipare al concorso è necessario rientrare in una delle seguenti categorie:

- magistrati amministrativi e contabili;

-procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

- dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

- appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

- dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

- abilitati all’esercizio della professione forense anche se non iscritti all’albo degli avvocati e, se iscritti all’albo degli avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

- coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

- laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

Le prove selettive da sostenere

La procedura selettiva prevede due prove d’esame, di cui una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di 3 elaborati teorici su una delle seguenti materie:

- diritto civile;

- diritto penale;

- diritto amministrativo.

Gli elaborati vanno consegnati entro 8 ore dalla dettatura della traccia. Sarà possibile per i candidati consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalità che verranno determinate nel decreto ministeriale

La prova orale verterà poi sulle seguenti materie:

- diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

- procedura civile;

- diritto penale;

- procedura penale;

- diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

- diritto commerciale e fallimentare;

- diritto del lavoro e della previdenza sociale;

- diritto comunitario;

- diritto internazionale pubblico e privato;

- elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

- Infine, un colloquio su una lingua straniera scelta fra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

La novità di quest’anno è l’introduzione dei supporti informatici: la prova scritta si svolgerà infatti con modalità telematiche, probabilmente con l'utilizzo di tablet.

I punteggi minimi da ottenere

Saranni ammessi alla prova orale i candidati che otterranno un minimo di 12 punti su 20 in ciascuna delle materie della prova scritta. Agli ammessi alla prova orale verrà comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno 20 giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.

Risulteranno idonei i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ognuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. La votazione complessiva nelle due prove non dovrà comunque essere inferiore a 108 punti

Il bando

Ogni ulteriore dettaglio potrà essere consultato sul bando di concorso, pubblicato in Gazzetta ufficiale alla seguente pagina: originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-13&atto.codiceRedazionale=23E10847

Stipendio

Per quanto riguarda gli stipendi dei magistrati, molto dipende dagli anni di lavoro, dalle indennità percepite, e dall'ambito scelto (se civile/penale, amministrativo, eccetera). Il tirocinante che svolge l'attività come uditore prima di diventare magistrato di tribunale guadagna all'incirca 2 mila euro al mese (escluse le indennità) che salgono a circa 2800 euro una volta diventato giudice di Tribunale. Dopo alcuni anni, lo stipendio viene rivalutato grazie ai cosiddetti ''scatti di anzianità'' che possono arrivare anche a 1700 euro al mese in più per un singolo giudice.

Dopo 3 anni di carriera il magistrato può arrivare circa 4 mila euro al mese fino a raggiungere i 6.700 euro circa (incluse le indennità) dopo breve tempo. Lo stipendio di un giudice della Corte d'Appello in erba, al principio della propria carriera, si aggira sui 6 mila euro mensili netti, che possono però arrivare intorno agli 8.700 euro, incluse le indennità) percepiti a fine mese. I giudici amministrativi, verso la fine della propria carriera, arrivano a percepire circa 15 mila euro mensili.

Come prepararsi

Esistono diversi corsi di preparazione specifici per il concorso in magistratura, con l'obiettivo di fornire una preparazione sistematica e completa. Questi corsi si articolano solitamente in più moduli ed hanno una durata che varia da alcuni mesi ad annuale. È bene tenere a mente che, ovviamente, ad essere prioritaria è la preparazione nelle 3 materie cardine, ovvero diritto penale, civile e amministrativo. Un buono schema generale è quello che consente di procedere per gradi, affrontando una materia per volta utilizzando i manuali universitari aggiornati per poi passare a testi più approfonditi.

Le materie, dopo un primo studio, dovranno essere affrontate in modo specifico e in maniera parallela per evitare di studiare a "compartimenti stagni" tralasciando le connessioni sistemiche tra le varie nozioni.È inoltre impostante esercitarsi nello scrivere temi in stile concorso. Sono poi disponibili anche corsi online che possono aiutare nella preparazione della prova comodamente da casa.