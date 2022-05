«La razza europea», polemica per il titolo del concorso docenti per la scuola secondaria: «È vergognoso»

«La razza europea». È quanto apparso come testo dell'argomento da discutere per la traccia della prova orale per il concorso a cattedre per la scuola secondaria. La denuncia arriva da Alessandro Vaccarelli, docente di pedagogia all’Università de L’Aquila (che specifica di non riferirsi a una commissione abruzzese), con un post su Facebook.

«Si tratta di una prova (orale) per il concorso a cattedre per la scuola secondaria (Italiano, storia, geografia). E non è nemmeno una prova del 1938. La razza europea. La razza europea? Cioè? Come si potrebbe articolare una lezione sulla "razza europea"? Razza ariana? Ma siamo impazziti? P.S. Aggiungo, dopo vari fraintendimenti, che non si riferisce ad una commissione abruzzese», scrive il docente sul suo profilo social pubblicando l'immagine della traccia.

Immediato lo sdegno delle persone che hanno letto il post. «Assurdo è vergognoso», scrivono alcuni utenti. «Mamma mia, da mani nei capelli», aggiungono altri follower.