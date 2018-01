Multe, a Como gli svizzeri non pagano: "Debiti per 300mila euro, impossibile recuperarli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gliprecisi e rispettosi delle regole? Solo nel territorio elvetico, a quanto pare. A, infatti, ci sono diverseper infrazioni stradali compiute da auto con targa svizzera che non sono. I numeri sono drammatici per le casse comunali: solo da gennaio a settembre 2017, su 337mila euro complessivi di multe elevate a cittadini svizzeri, ne sono stati pagati appena 47mila, il 14% del totale.A parlarne è La Provincia di Como , in un reportage ripreso anche da TgCom24 , comandante della polizia locale, ha spiegato: «Abbiamo i mezzi per recuperare il credito dai connazionali che non pagano le multe, mentre per i cittadini svizzeri larischia di costare più di quanto possiamo incassare. Abbiamo solo armi spuntate, quei 47mila euro non sono destinati a crescere di molto».Il problema, in questo caso, è che lecommesse dai cittadini svizzeri a Como riguardano il divieto di sosta e l'accesso non autorizzato a zone a traffico limitato. Tutte infrazioni per cui non è possibile, per legge, pretendere ilcon la minaccia del. Una vera e propria, se si considera che le autorità svizzere invece possono chiedere il carcere per gliche non provvedono a pagare le multe comminate in territorio elvetico.