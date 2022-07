Un gruppo di amici ha pagato 78 euro per una colazione a Capri. Per un cornetto e un cappuccino 14 euro al bar Piazzetta, apprezzato punto di ristoro dell'isola campana. Un costo giudicato eccessivo dall'utente che ha condiviso il video su Titktok. «Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo», commenta @gianmarcodironza02 mentre con il cellulare inquadra il conto.

Capri, conto da 78 euro per la colazione: cosa hanno consumato

La giovane comitiva ha consumato per colazione 6 cornetti (tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti), 3 caffè e due latte macchiato. Per un totale di 78 euro di conto. Da notare che non corrisponde quanto indicato nella scritta del video con ciò che è scritto nello scontrino. Inoltre il ragazzo autore del video, quando inquadra le altre amiche presenti al bar, le imbarazza. Si vede che le giovani si coprono il volto perché non vogliono essere riprese.

Gli utenti si dividono

«È Capri! Vuoi andare? Paga», scrive Annagiulia nei commenti al video. In tanti sottolineano che sono risaputi i prezzi dell'ambita località turistica. Non ci si dovrebbe quindi stupire di pagare 14 euro per un cornetto e un cappuccino. Ma c'è anche chi non la vede allo stesso modo. «Non è nemmeno uno scontrino fiscale», indica Marta. Mentre Valentina invita l'utente a chiamare la Finanza. C'è poi anche chi scherza e sdrammatizza. Come Simone: «Al bar dove vado io, di solito, con 78 euro mi lascia anche le chiavi».