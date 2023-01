Coccodrillo a Napoli tra le barche, sopresa a via Caracciolo (e sui social) ma la verità è un'altra

Un coccodrillo che nuota a Napoli indisturbato? In un video condiviso sui social, si vede un animale che sembra un coccodrillo nuotare nelle acque antistanti la Rotonda Diaz a Napoli, tra le barche dei pescatori locali. Uno spettacolo insolito nello spettacolo quotidiano di via Caracciolo. I pescatori non sembrano preoccupati dalla presenza del rettile e continuano a svolgere le proprie attività. Tuttavia, secondo il comitato pescatori di Napoli, l'animale sarebbe in realtà un "coccodrillo meccanico", ovvero un robot utilizzato per le riprese video di una nota trasmissione televisiva. Il video sarebbe stato girato il 27 gennaio e sul posto ci sarebbero stati anche operatori e tecnici che monitoravano il funzionamento del robot.

