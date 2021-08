Voli acrobatici a bassa quota sul mare, denunciato il "barone rosso" del Circeo: è un ciociaro di 78 anni

Il "barone rosso" è stato rintracciato e denunciato. Si tratta del pilota dell’aereo che nella mattinata del 27 giugno ha sorvolato a bassissima quota sul litorale tra Terracina e il Circeo, sfiorando i bagnanti. Una manovra intenzionale talmente spericolata da portare a momenti di panico.

L'aereo del pilota ciociaro

A decine, i presenti terrorizzati. Qualcuno aveva il timore che il velivolo stesse per precipitare sull’arenile; altri, fino a prima intenti a fare il bagno, pensavano di essere presi in pieno. Fortuna che l’evoluzione al cardiopalmo sia riuscita senza alcuna conseguenza. Non evitando però strascichi per il pilota, come accennato andato incontro a un deferimento in Procura.

Dopo settimane di indagini da parte della guardia costiera, ecco il colpo di scena: si è scoperto che era un pensionato. Un arzillo 78enne residente a Frosinone, rivelatosi in maniera inattesa un amante dell’adrenalina senza freni. I militari dell’ufficio circondariale marittimo di Terracina sono riusciti a risalire all’identità del pilota partendo da alcuni video rimbalzati sui social.

Per poi proseguire le ricerche dell’aereo - un ultraleggero sportivo modello Storm, rosso come quello del celebre aviatore von Richthofen, asso dell’aviazione tedesca - presso gli aerodromi della provincia di Latina. Fino a chiudere il cerchio. Nello specifico, il pensionato è stato denunciato per violazione delle norme in materia di sicurezza della navigazione e dell’ordinanza di sicurezza balneare emessa dai vertici del circondario marittimo.