Chieti, 800 in fila per essere assunti al McDonald's: ci sono anche tanti laureati

di Francesco Colagreco

Sono arrivate 800 richieste totali per concorrere alla richiesta di personale di 50 unità del nuovo McDonald’s che sorgerà a Chieti Scalo, nei pressi dello stadio Angelini. Un centinaio i ragazzi che hanno superato la prime due selezioni online e che ieri mattina si sono messe in coda per partecipare al "McItalia Job Tour", l’evento itinerante di selezione del personale che viene organizzato per le nuove aperture McDonald’s in tutta Italia. Alle 10, a piazzale Marconi, hanno preso il via i colloqui individuali per le persone che aspirano a trovare un posto di lavoro nel nuovo ristorante. I colloqui si sono protratti fino al pomeriggio.Nel corso della giornata i partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrare i dipendenti degli altri ristoranti della zona per farsi raccontare la loro esperienza in azienda. I candidati selezionati saranno inseriti in un percorso di formazione propedeutico alle loro mansioni nel nuovo ristorante. Il nuovo McDonald’s aprirà i battenti entro l’estate mentre l’esito dei colloqui verrà comunicato dall’azienda già nei prossimi giorni. Tanti i laureati che hanno fatto richiesta per il posto di lavoro e che sperano di riuscire ad entrare all’interno della grande multinazionale americana: i principali requisiti richiesti ai candidati erano la predisposizione al lavoro in team e al contatto con il cliente. Diverse anche le persone che ieri si sono presentate spontaneamente per consegnare il proprio curriculum.Angelo Salvatore è il gestore del nuovo McDonald’s di Chieti Scalo che aprirà prima dell’estate. «Siamo soddisfatti di questa giornata – ha detto Salvatore – vedere tutte queste persone presentarsi a un colloquio fa piacere. Cerchiamo persone per bene. Non è importante avere particolare esperienza di lavoro perché le persone le formiamo noi attraverso un percorso di formazione. Tante persone, anche over 30, con cui ho parlato questa mattina - ha spiegato il gestore del nuovo McDonald's - non hanno mai avuto un contratto di lavoro. Sono orgoglioso di poter offrire un’opportunità ai giovani di Chieti. Avranno modo di crescere all’interno dell’azienda». Francesco Colagreco