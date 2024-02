Chiara Ferragni, la psicoterapeuta: «È in una prigione mentale, non è pronta per il nuovo. Haters? Sfogano le frustrazioni su di lei»

Nulla sarà più come prima per Chiara Ferragni. Ha dovuto bloccare i commenti, cambiare strategia comunicativa e anche legali. Se un tempo era abituata a condividere senza freni sui social, ora tutto è cambiato. Niente più messaggi da parte di tutti e stop ai video. Una prigione mentale. «È una situazione limitante - sottolinea la psicoterapeuta Emilia Sannini -, ma anche nuova.

Forse lei non è pronta per il nuovo. Se non funziona più quel sistema, bisogna rinnovarsi». Come? E in che modo arginare gli insulti degli haters?

Cosa spinge gii haters a insultare Chiara Ferragni?

Hanno un alto livello di frustrazione personale. Alcune dinamiche emotive, che sono molto presenti nell'animo umano, quale l'invidia, la bramosia, l'odio diventano degli organizzatori del sistema emotivo. Non è un caso che questi soggetti hanno una bassissima mentalizzazione, cioè una difficoltà a mentalizzare le loro emozioni. Hanno invece spesso una facilità ad agire queste emozioni.

Paragoni?

C'è un’attivazione dopaminica. È un po’ come chi gioca d’azzardo. Questa modalità dà una sorta di vitalizzazione del sé, in senso patologico ovviamente.

La psicoterapeuta Emilia Sannini

Quali meccanismi psichici scattano?

È lo schema amico-nemico: se io non posso, allora ti distruggo. È un esercizio a dinamiche aggressive e violente in un modo assolutamente poco pericoloso per chi lo esercita. Ma questo avviene non solo verso i personaggi famosi. Anche, purtroppo, in altri gruppi più piccoli.

Ci spieghi lo schema amico-nemico.

È un personaggio che ha avuto una costellazione di attacchi. Prima era la Ferragni “amica”, che fa beneficenza, che parla di donne al Festival di Sanremo, adesso è una nemica. Io sono abituato a vivere la mia vita e faccio il quotidiano faccio determinate cose. La Ferragni che era abituata a fare post ma adesso ho dovuto cambiare le sue modalità perché altrimenti viene insultata.

Ferragni vive in una prigione mentale?

Certo, ma le etichette psichiatriche (es. è una narcisista) sono improprie. Sicuramente ha fatto un passaggio, cioè quello di diventare da persona a personaggio. È una grande imprenditrice con un impero economico che dà lavoro. Ma in questo passaggio ci sono state delle regole. È avvenuto attraverso dei processi di cambiamento: il privato è diventato pubblico, il proprio è diventato condiviso, l'intimità è diventata esibizione. Probabilmente questo processo di cambiamento ha portato anche una perdita di umanità.

Quanto incidono questi limiti?

È una situazione limitante, ma anche nuova. Forse lei non è pronta per il nuovo. Se non funziona più quel sistema, bisogna rinnovarsi. È una società etero diretta, per cui il senso del sé te lo dà il consenso.

Il pg della Cassazione ha accusato l'influencer di aver "manipolato" i consumatori. Quali effetti psicologici?

Giustamente. Perché posso ben immaginare che se specialmente ha avuto momenti di difficoltà nella mia vita, per cui quella beneficenza era a un ospedale pediatrico, il potersi empaticamente finalizzare a una causa giusta ha avuto un’influenza.