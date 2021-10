Chiara Ferragni e la figlia in ospedale: cos'è il virus respiratorio che sta colpendo i neonati in tutta Italia

Si chiama Rsv, virus respiratorio sinciziale, e nelle ultime settimane sta colpendo in tutta Italia i bimbi appena nati, tra cui anche Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, con reparti pediatrici e terapie intensive degli ospedali strapieni di neonati con bronchioliti e polmoniti. A Padova sono 16 i piccoli ricoverati, di cui 4 intubati in rianimazione, «al Policlinico Umberto I di Roma 10 i ricoverati, di cui 2, di appena un mese di vita, in terapia intensiva, ma anche nelle altre regioni la situazione è analoga. Un'epidemia arrivata con 2 mesi di anticipo», riferisce Fabio Midulla, presidente della Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri), professore ordinario di Pediatria all'università Sapienza e responsabile del Pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma, sentito dall'Adnkronos Salute.

Ferragni e Fedez, la figlia Vittoria e il virus respiratorio: «Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione»

La figlia di Fedez e Ferragni

Tra i piccoli colpiti c'è anche la figlia di Chiara Ferragni e Fedez nata solo 7 mesi fa, ricoverata da qualche giorno in ospedale a Milano. La coppia ha condiviso sui social le condizioni della bambina dovute a un virus che loro stessi hanno definito “molto comune”, ma che se sottovalutato può diventare pericoloso nei neonati. Fedez ha pubblicato una foto di Vittoria sul letto d'ospedale: «Oggi risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto. La Vitto è una roccia, migliora sempre più». Solo ieri aveva scritto: «Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando. Questo virus RSV (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera».

Cos’è il virus respiratorio sinciziale

Ma che cos'è l'Rsv? «Il virus - spiega il professor Midulla - se contratto nei primi mesi di vita del bambino provoca forme di bronchiolite gravi, con manifestazioni cliniche nelle basse vie respiratorie, mentre nei bambini più grandi e negli adulti si risolve con sintomi lievi, come rinofaringite, febbre o tosse. Ma i neonati sono spesso protetti dagli anticorpi materni che si 'trasmettono' attraverso la placenta. Questa volta però non è stato così - fa notare l'esperto - e l'epidemia che solitamente arriva a dicembre-gennaio è scoppiata con 2 mesi di anticipo. Ce lo aspettavamo perché per un anno e mezzo il virus non ha circolato grazie alle misure anti-Covid (lavaggio delle mani, mascherine e distanziamento sociale). Ma non appena queste misure sono state allentate, i fratellini più grandi sono tornati all'asilo o a scuola, e con una popolazione senza anticorpi il virus ha cominciato a circolare, subito e in anticipo rispetto al solito, e sta dando forme gravi nei piccolissimi».

Come sta Vittoria Ferragni

La figlia di Chiara Ferragni ha cominciato a sentirsi male qualche giorno fa. E' stata proprio la mamma a condividere su Instagram le prime giornte con la bimba alle prese con l'aerosol, insieme al fratello più grande Leone. La situazione per la piccola poi è peggiorata, con un primo ricovero in ospedale a cui ne è seguito uno più lungo. Chiara ha voluto però tranquillizzare i suoi follower e lanciare un messaggio condividendo una vecchia foto di famiglia: «Vittoria sta migliorando giormo dopo giorno e siamo estremamente grati per tutta l’energia positiva che ci state trasmettendo. Vedere il proprio bambino ammalato è l’esperienza più spaventosa che si possa vivere e ci si rende conto che la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticatelo mai».