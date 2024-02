Chiara Ferragni e Fedez separati, lei ha contattato un avvocato divorzista. La madre del rapper: «Ci auguriamo che vada tutto bene»

L'ultima lite, domenica scorsa. Fedez se ne sarebbe andato di casa e non è più tornato. Dopo 5 anni di matrimonio, due bimbi, e una vita postata sui social, Chiara Ferragni e Fedez si dicono addio.

Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?«Dal Sanremo 2023, la storia d'amore si era incrinata ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato», ricostruisce il sito di Roberto D'Agostino. «Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari».

Il podcast con Travaglio

Il rapper, qualche settimana fa, è scappato a Miami con la sua assistente Eleonora Sesana. E quando, nel suo podcast Muschio Selvaggio, Marco Travaglio ha sostenuto che «Selvaggia Lucarelli ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi», Federico non l'avrebbe difesa quanto basta («Ok, se vuoi ti rispondo»). A quel punto Chiara, che il 3 marzo sarà ospite da Fabio Fazio, gli avrebbe intimato di togliere il disturbo.

L'avvocato divorzista

Dai social dei diretti interessati trapela poco e niente. Lei - che su TikTok ammette: «In questo periodo sono piena di tutte le sfighe del mondo», avrebbe già consultato un celebre avvocato divorzista sull'affido di Leone e Vittoria. E si mostra mentre fa Pilates, lancia messaggi motivazionali o ritrae il primogenito nel lettone. Lui su Istangram non lascia indizi: l'ultimo post del 28 gennaio è sul suo cane che ruba la tartare dal piatto di Donatella Versace.

La madre di Fedez

L'entourage di Fedez non conferma nè smentisce. Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, la madre del rapper contattata da Adnkronos, non si è sbilanciata circa le voci di una presunta rottura tra i Ferragnez. «In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle» Insomma, la madre di Fedez ritiene non sia giusto che sia lei a commentare una notizia che riguarda suo figlio. A esporsi dovrebbero essere i diretti interessati. Tuttavia ha concluso: «In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene».