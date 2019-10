«Chef Rubio spero ti venga un cancro», il cuoco insultato attacca Salvini: «Stufo dei i tuoi sostenitori idioti»

di Veronica Cursi

Immancabili, neanche a dirlo, le polemiche suscitate dopo i suoi post. Ma alle provocazioni, evidentemente, Chef Rubio sembra abituato. Mette in dubbio la colica renale di Salvini: «Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo», scrive. Eprontamente risponde: «Ma questo signore che problemi ha??? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida...». Poi Rubio commenta fatti di cronaca, come i due italiani condannati per stupro a Londra: «La colpa è loro, dei loro genitori, della società che li nutre a pane e merda, e dei cattivi esempi che gravitano in rete».Quando, dopo la vicenda di Trieste, aveva parlato di «giovani impreparati» mandati «a morire», utilizzando anche il concetto di «omicidio di Stato» le sue parole avevano scatenato una valanga di reazioni, da Salvini a Giorgia Meloni, ma anche Rita Dalla Chiesa e Massimo Giletti, oltre che al post del fratello di una delle vittime della sparatoria. Su Twitter Rubio aveva ringraziato i suoi followers per il supporto ricevuto in questi giorni di bufera mediatica (che lo stesso ha cercato e alimentato): «Grazie alle migliaia di persone che mi stanno supportando, ai ragazzi che servono questo Stato ingrato, nonostante le numerose problematiche. Un abbraccio a tutti voi. Prima o poi riusciremo a risalire questa montagna di m...a sotto la quale ci hanno costretti a vivere da lassù»