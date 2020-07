Badante cercasi, ma «non di colore». Bufera in Abruzzo per l'annuncio di un'agenzia

(L’agenzia Adiura e l’annuncio per cercare una badante “ma non di colore”) - https://t.co/YwA7kUZgxp pic.twitter.com/05lNBI9hJK — Playhitmusic (@Noovyis) July 5, 2020

. Sta facendo discutere un post di Anpi Pescara sulla propria pagina di facebook che pubblica lo screenshot di un'agenzia di Chieti.: «L'agenzia Adiura di Chieti Scalo cerca una badante h 24 per Brittoli (Pescara). Non deve essere di colore. Contratto a norma di legge...». E Anpi spiega ulteriormente spiega: «questo post è stato rimosso da Facebook (ed ora è di nuovo visibile senza la frase razzista), ma la gravità del fatto resta: come si fa a pubblicare un annuncio del genere senza battere ciglio? Dobbiamo contestualizzare anche in questo caso oppure possiamo dire che si tratta di una forma di discriminazione e, in particolare, di razzismo? Possiamo chiedere alle Agenzie, tutte, di rifiutarsi di pubblicare annunci del genere perché non rispettano i principi costituzionali? Perché, per l'appunto, discriminano esseri umani rispetto ad altri esseri umani?».