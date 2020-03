Castelvetro, dal rubinetto non esce acqua ma Lambrusco: «Colpa di un guasto». Ecco cos'è successo VIDEO

Questo è il sogno di ognuno di noi appassionati di #lambrusco: vino che sgorga dal rubinetto... i magici scorci di #castelvetro, non a caso tra i borghi più belli d’Italia pic.twitter.com/ERtxhUYWtZ — Francesco Dondi (@FrancescoDondi) March 4, 2020

Ultimo aggiornamento: 21:54

Aprire la doccia per fare la doccia o il lavandino per lavarsi le mani - come in questi tempi dici consigliano di fare il più spesso possibile - e veder scendere, anziché acqua,: non è un "miracolo" e nemmeno un sogno, ma ciò che è successo davvero stamattina nel modenese a Settecani, un paesino alle porte di Castelvetro. Dai lavandini non usciva acqua ma, vino tipico della zona, dal profumo inconfondibile, color rosso rubino.Il motivo? Un guasto. A spiegarlo è il sindaco di Castelvetro, Fabio Franceschini: «Per un guasto accidentale a una valvola di un silos di una cantina sociale della zona parte del vino è finito nelle tubature che servono le abitazioni dei cittadini. Nell'azienda era in corso un procedimento di imbottigliamento del Lambrusco e si è verificato un problema a un rubinetto, collegato all'acquedotto, che in genere si usa per fare entrare acqua per il lavaggio del contenitore».«Penso che i cittadini si siano fatti tante risate al loro risveglio, non è certo una cosa che capita tutti i giorni», ha aggiunto il sindaco. Per verificare l'origine del guasto hanno fatto alcuni sopralluoghi anche i Carabinieri insieme agli agenti della polizia locale e sono stati allertati i tecnici di Hera. Il problema è stato subito risolto (purtroppo o per fortuna): il Comune lo ha comunicato su Facebook dove già impazzavano foto e video delle inaspettate 'cascate' di Lambrusco.