Ubriaco, va a sbattere con l'auto e poi chiede ai carabinieri: «Me la prestate la divisa per Carnevale?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Aveva esagerato prima e ha esagerato anche dopo. I carabinieri sono intervenuti a Castelfidardo in via Nazario Sauro dove un giovane 35enne fidardense, celibe, operaio, pregiudicato, alla guida della propria Alfa Romeo 147, era andato a schiantarsi contro alcune auto in sosta lungo la via.Il conducente, disorientato e altamente ubriaco, tanto da aggrapparsi ai militari per riuscire stare in piedi chiedeva loro in regalo la divisa per indossarla al prossimo carnevale, risultava positivo all’accertamento alcolemico per il valore illegale, ai limiti del coma etilico, di g/l 3,30. Al trentacinquenne è stata ritirata la patente, l'auto è stata sequestrata, il giovane - denunciato - ha potuto far ritorno a casa grazie ai parenti invitati a raggiungere il luogo del controllo.