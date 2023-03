I fondi per gli aiuti alle famiglie in difficoltà e agli indigenti “impegnati” per onorare le bollette. I conti dei due mesi più freddi dell’anno hanno lasciato di stucco don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia e Città della Pieve che per il Villaggio della Carità, sede dello stesso ente, si è visto arrivare una fattura di 9.581,97 euro. «Un vero cazzotto nello stomaco. Un aumento del 289% sul costo di ogni metro cubo», ha scritto in un post sulla pagina facebook della Caritas. È la cifra riferita a gennaio e febbraio rispetto alla quale don Marco non ha nascosto fatica e preoccupazione. «Per quanto potremo continuare a fare il bene?», si chiede. «Per quanto potremo accogliere 30 famiglie? Per quanto potremo ascoltare 11.400 persone in un anno?». E ancora il riferimento alla spesa gratuita garantita a 2mila nuclei nei cinque empori diocesani, i 240 pasti al giorno serviti nelle mense e gli aiuti economici dispensati a circa 4mila famiglie in difficoltà. Una stangata che metterebbe a dura prova le finanze di qualsiasi istituzione e che rischia di assottigliare gli spazi di manovra per i tanti servizi garantiti dalla Caritas. Don Marco ha quindi ricordato il Decreto legge che prevede fondi da erogare a favore del Terzo settore e delle Onlus per la copertura dell’incremento dei costi relativi al 2022. «Ancora però non ne è stata data attuazione. Non stiamo giocando», scrive ancora il direttore della Caritas perugino-pievese. «La povertà riguarda tutti», aggiunge. «A breve usciranno i dati dell’Osservatorio sulle povertà e le risorse della nostra Caritas per il 2022 e vedremo uno scenario ancora mutato. Davanti alle emergenze ci sentiamo soli. La Provvidenza non mancherà, perché Dio ama i suoi poveri e ama chi dona, ma come faranno le nostre famiglie ad arrivare a fine mese?».

