È scomparso all’età di 81 anni il battagliero cardinale George Pell. Il porporato australiano, già a capo del dicastero dell’economia, era stato ricoverato in un ospedale di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico per la sostituzione dell’anca. L’operazione, stando alle prime notizie dei suoi collaboratori più stretti, sarebbe perfettamente riuscita ma in seguito avrebbe avuto un arresto cardiaco.



Il cardinale Pell: la Chiesa deve adottare trasparenza e competenza nell'amministrare denaro

Chi era il cardinale Pell

Pell, già arcivescovo di Sydney, era stato chiamato da Papa Francesco a Roma agli inizi del pontificato per ripulire le finanze vaticane dopo gli scandali economici affiorati sotto il pontificato di Benedetto XVI. Un ruolo di grande rilievo che lo ha portato a scontrarsi progressivamente con la curia e che si è interrotto nel 2017 quando è stato raggiunto dal mandato di comparizione in tribunale con l’accusa di pedofilia. «Mi difenderò e dimostrerò la mia innocenza».



LA VICENDA GIUDIZIARIA

Condannato in primo grado, ha affrontato il carcere per sei anni, fino ad essere totalmente scagionato dalla Corte Suprema con una decisione unanime. Aveva raccolto in un corposo libro di memorie la sua esperienza in carcere, raccontando di come fosse riuscito a mantenersi forte senza scoraggiarsi mai grazie alla fede anche se era sottoposto ad un regime che prevedeva l’isolamento. Per le sue posizioni era annoverato tra i conservatori e spesso si è scontrato con Papa Francesco, anche se ha avuto con lui un lungo incontro pacificatore dopo la sua assoluzione. Era convinto che la sua incriminazione per pedofilia fosse frutto di un complotto in curia.