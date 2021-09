Il cardinal Bagnasco: «Sono positivo al virus, ma il vaccino mi ha protetto: ho sintomi leggeri»

Ha preso il Covid ma grazie al vaccino in forma molto leggera. Così, il presidente dei vescovi europei, il cardinal Angelo Bagnasco invita a vaccinarsi: «Dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid - confida a Vatican News - ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuto al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso. Quindi, era noto che anche con la vaccinazione si può essere contagiati e si può anche contagiare ma in forme estremamente leggere. Questa è la mia esperienza».

