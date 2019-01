In 40mila al Capodanno al Circo Massimo, Raggi e Bergamo accolti con fischi: «Levateci i rifiuti»

di Stefania Piras

Capodanno dolceamaro per la sindaca Virginia Raggi e il vice Luca Bergamo che sono saliti sul palco del Circo Massimo dieci minuti prima della mezzanotte accompagnati poco dopo da fischi e "Buuuu". «Levace i rifiuti, Virgí», hanno urlato alcuni dei 40mila partecipanti alla festa con ingresso gratuito allestita dal CampidoglioSecondo la sindaca sono state appunto registrate oltre 40 mila presenze mentre tra entrate e uscite si sale a quota e 105 mila accessi all'area che è stata presidiata fin dal pomeriggio dalle forze dell'ordine. All'interno tuttto è filato liscio, giusto un giovane ubriaco che è stato allontanato. Respinti anche chi si è presentato con bottiglie di vetro: in molti hanno tentato di giusticarsi dicendo di non aver saputo dell'ordinanza ma intanto all'esterno della area transennata erano calati i soliti venditori abusivi di birre e bevande.La festa è iniziata puntuale alle nove con le performance dedicate allo sbarco sulla Luna, di cui ricorre il cinquantenario, con artisti sospesi in aria grazie a una gru che permetteva spettacolari coreografie aeree."Questa è la terza edizione della Festa di Roma e registra sempre più presenze. Sarà una festa che dura 24 ore all'interno della città e di un'area del centro che è stata completamente pedonalizzata per far incontrare le persone", ha detto la Raggi. "Vi auguro un fantastico 2019 e vi ringrazio", ha concluso."La festa va avanti per 24 ore e noi due anni fa abbiamo deciso di non fare solo il concertone perché volevamo che le persone potessero fermarsi e incontrarsi per un tempo lungo nella città e negli spazi che normalmente sono occupati dalle auto", ha aggiunto il vicesindaco Bergamo che ha illustrato il programma del Capodanno in varie zone della Capitale.Il pubblico ha cominciato ad affluire dalle 19 con file lunghe e piuttosto lente ai varchi. Gli agenti hanno controllato scrupolosamente tutte le borse e gli zaini e hanno sequestrato le bottiglie di spumante che molte persone ignare dell'ordinanza si sono portate dietro