Anziana azzannata da un rottweiler: salva per miracolo, ha 120 punti di sutura

Azzannata da un rottweiler, le hanno dovuto mettere 120 punti di sutura. Vittima una donna di 70 anni aggredita dal cane mentre ieri sera stava passeggiando con un'amica in una zona di campagna di Grottaminarda (Avellino). L'animale era nel cortile di un'abitazione: ha superato il cancello della villetta, che era aperto, e si è scagliato contro la donna. La 70enne ha riportato gravi ferite soprattutto alla testa e alle gambe: nell'ospedale di Ariano Irpino, dov'è ora ricoverata, le sono state suturate le ferite con 120 punti. L'intervento è durato quattro ore e mezzo.



La donna si è difesa gola e volto con le mani e proprio per questo sarebbe scampata alla morte. Il cane, con microchip sottopelle, è stato iscritto all'anagrafe canina dal suo proprietario, un vicino di casa della 70enne, vedova di un piccolo imprenditore locale. Il rottweiler è stato preso in consegna dal servizio veterinario ed è ora sotto osservazione. Alla donna - tutt'ora ricoverata - sono state riscontrate ferite lacerocontuse e trauma cranico.

