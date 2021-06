«La vita di mia figlia vale 45mila euro, e con la sua anche quella di un giovane uomo che morì nello stesso luogo e per le stesse ragioni un anno prima». Papà Francesco Compagnucci, imprenditore di 47 anni, è amareggiato, arrabbiato, soprattutto «deluso». È già partito per Torino dove martedì si svolgerà l'udienza del processo per la scomparsa della sua Camilla Compagnucci, 9 anni, morta in un incidente sugli sci il 2 gennaio 2019 sulle piste...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati