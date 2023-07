Caldo record, fino a quanto durerà? Nelle Isole e in Puglia picchi fino a 47°

Bollino viola nella penisola italiana. È iniziata la settimana dell’anticiclone africano Caronte, che traghettera l’Italia velocemente nel cuore dell’estate con una storica tempesta di caldo infernale: «Hot storm». Il caldo in arrivo sarà intenso e afoso esoprattutto in alcuni capoluoghi. Una di queste sarà Roma.

La capitale d’Italia sta gia boccheggiando con i 37° di domenica, ma oggi dovrebbe raggiungere i 40-41 gradi e addirittura martedi 42-43 gradi; sarebbe dunque record (visto il precedente di 40°, ndr.). La capitale rischia di battere il suo record di temperatura massima registrata a fine giungo 2022 ( 40.7°/40.8°C). Attese picchi di 41/42°C martedì 18 luglio

Hot Storm sara un’autentica tempesta di calore di portata storica. Infatti, analizzando le carte meteorologiche dei periodi di caldo estremo degli ultimi due decenni, in cui si sono concentrate quasi tutte le piu intense ondate di calura, in Italia non troviamo riscontri di episodi con l’isoterma +26°/+28° estesa cosi su tutte le nostre regioni, e piu che mai per periodi cosi lunghi. L’isoterma e una linea che rappresenta la temperatura prevista alla superficie isobarica di 850 hPa, corrispondente a quote intorno a 1550 m in libera atmosfera.

Hot storm sara un’ondata di caldo storica anche in tempi di cambiamenti climatici. Ricordiamo infatti che non e assolutamente normale avere valori oltre i 42°-44° in Italia per cosi tanti giorni. Fino a mercoledi 19 il caldo aumenterà.

Caldo record, nessuna tregua fino al 31 luglio (ma il Nord spera). Martedì 48 gradi in Sardegna e 43 a Roma

Le temperature in Italia

Di giorno e all’ombra si potranno toccare i 38°-39° sia sulla Valle Padana, come a Bologna, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria e Pavia, sia al Centro come a Firenze e in Umbria (la parte piu meridionale). Sul Lazio invece si toccheranno punte di 42°-43°, specie a Roma. Ma il caldo piu intenso interessera le Isole Maggiori e la Puglia. Attesi in Sardegna picchi fino a 47° sulle zone interne meridionali, come a Decimomannu nel Cagliaritano, in Sicilia 45°-46° come a Siracusa, Agrigento e Catenanuova (Enna) e in Puglia 44°-45°a Foggia. Oltre al caldo intenso si dovranno fare i conti anche con l’elevato tasso di umidita che fara peggiorare le condizioni di disagio fisico. Ma se di giorno il clima sara rovente di notte sara l’afa a farla da padrona.

Con Caronte sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20°-24°. Nelle citta piu grandi ed urbanizzate il fenomeno del rilascio del calore accumulato da strade ed edifici potrebbe portare ad avere fino ad oltre 30° fin quasi mezzanotte. Per finire, un accenno anche alle temperature eccezionali dei mari; sulla superficie si misurano gia 30°: un livello tropicale da mar libico.

Quando finirà l'ondata di calore?

Da domenica 16 a giovedì 20 luglio, ci saranno picchi altissimi di caldo. L’ondata di calore dovrebbe proseguire pressoché inalterata anche nel resto della settimana al Centro e soprattutto al Sud; sulle regioni centrali minime infiltrazioni di aria meno torrida potrebbero limare i picchi più estremi ma sempre in un contesto di caldo molto intenso. Maggiori speranze per una parziale attenuazione del caldo per le regioni settentrionali nell’ultima parte della settimana con l’ingresso di aria meno calda ma anche instabile che a cavallo tra venerdì e sabato potrebbe far calare le temperature ma nel contempo determinare lo sviluppo di forti rovesci o temporali anche su parte della Val Padana.