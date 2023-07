Caldo record sull'Italia, oggi temporali ma da domenica temperature mai viste: fino a 48 gradi. Le previsioni

Oggi ancora temporali a tratti molto forti al nord poi l'arrivo di un nuovo anticiclone porterà una nuova potente ondata di caldo che farà segnare temperature record su tutta l'Italia.

Temporali oggi al nord

Le precipitazioni, a macchia di leopardo, potranno provocare intense grandinate e raffiche di vento anche a oltre 100 km/h.

Da domenica, caldo record

Da domenica, con l'arrivo del nuovo anticiclone farà ancora più caldo. Sono previsti 38-39°C in Toscana e Lazio (Firenze e a Roma) e oltre i 42°C in Sardegna. Ma non è finita qui. Nei primi 3-4 giorni della prossima settimana l'anticiclone raggiungerà la massima potenza di calore. Per alcune città potrebbero cadere degli storici record di caldo, come a Roma.

Le temperature, città per città

I dati attuali prevedono una temperatura massima di 43°C nella capitale (il record è di 40°C), 42 a Firenze, 41 a Bologna, 38-40°C sulla Pianura Padana, lungo le coste adriatiche, e fino a 47-48°C in Sardegna. Come sempre oltre al caldo intenso diurno si dovrà fare i conti pure con l'afa che renderà insopportabili le notti di molti italiani.

Le previsioni

Nel dettaglio - Giovedì 13. Al nord: temporali sparsi, ma forti al mattino, poi più sole. Meno caldo. Al centro: soleggiato e un pò meno caldo. Al sud: sole e caldo intenso. - Venerdì 14. Al nord: ultimi temporali al Nordovest, sole altrove. Al centro: bel tempo e clima caldo. Al sud: tutto sole e clima caldissimo. - Sabato 15. Al nord: cielo sereno e temperature in aumento. Al centro: soleggiato con caldo in aumento. Al sud: sole e caldo intenso.