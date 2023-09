Caldo, nuova ondata: picco in arrivo, temperature record. L'esperto: «Un'anomalia». Ecco dove e quando​

«Temperature sopra la norma, torneremo ad avere caldo». Il meteorologo Paolo Corazzon di 3bmeteo non ha dubbi, la situazione che stiamo vivendo è un'anomalia.

La nuova ondata di calore è una probabile conseguenza del cambiamento climatico. E se la scorsa settimana è stata caratterizzata da perturbazioni, questa (invece) è all'insegna del "meteo più stabile". Ma quanto durerà questa situazione? Il picco? E quali zone saranno più colpite?

Dove e fino a quando?

"A metà settimana Milano raggiungerà 28 gradi, Firenze 30 mentre Roma 28-29. Il Centro nord avrà temperature sopra la norma, ben oltre i 25 gradi. In alcune zone anche intorno ai 28-30. Quindi valori ancora più estivi che autunnali. Il sud invece, a causa dell'ultima perturbazione che ha portato instabilità, avrà un rialzo a partire da oggi. Sarà più il centro nord a misurare queste temperature oltre la media rispetto al sud. Resta il fatto che settimana prossima torneremo a sentire addirittura caldo nelle regioni centro settentrionali", spiega l'esperto.

Il picco?

La nuova ondata di calore potrebbe durare fino a tutta la prossima settimana. Mentre il nord dell'Europa, in particolare l'Inghilterra, è alle prese con la tempesta Agnes, nel sud prevale il bel tempo. In Spagna, in particolare, intorno al 2 ottobre le temperature saliranno vertiginosamente. Anche l'Italia sarà caratterizzata da un clima mite. Che durerà, in base alle previsioni, fino a tutta la prossima settimana. L'anomalia? Che farà più caldo a Nord che a Sud.

Come si chiama questo fenomeno che in Spagna chiamano estate di San Miguel?

"Sono tutti i modi un po' di dire. Noi abbiamo l'estate di San Martino a novembre, ma sono in realtà modi di dire che non necessariamente davvero coincidono con le condizioni meteorologiche. Sono casuali, modi di dire legati a una tradizione. Resta il fatto, però, che torneremo ad avere caldo", conclude Corazzon.