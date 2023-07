“Caldo record”, “L’Italia come il Sahara”, “Nella morsa dell’afa”. Questi pochi titoli dai giornali di questi giorni ci dicono come, in Italia, le ondate di calore continuino a susseguirsi e le giornate con temperature ben al di sopra della media stiano diventando sempre più frequenti. Oltre che sull’ambiente, l’aumento delle temperature ha effetti pericolosi anche sulla nostra salute e anche la mente può essere messa a dura prova.

Il cervello fragile

Il cervello è un organo fragile e per funzionare bene deve mantenersi entro valori di temperature ottimali. A far questo ci pensa la natura grazie a un meccanismo chiamato omeostasi, il quale, oltre alla temperatura, regola alcuni importanti equilibri del nostro corpo: la secrezione ormonale, il senso della sete e della fame, la quantità di elettroliti che circolano nel sangue, ecc.

Le vertigini

Da tutto ciò dipende il nostro benessere fino a quando qualcosa, come un caldo eccessivo, non fa inceppare il meccanismo. In linea di massima, fino a una temperatura interna sotto i 37°C il nostro cervello funziona bene.

In estate però si rischia spesso di andare incontro a forti rialzi termici, come accade soprattutto in questi giorni di caldo eccessivo. E allora si sta male, si soffre di improvvisi mal di testa, vertigini, senso di stanchezza, e talvolta si può anche perdere coscienza; il glucosio viene utilizzato in gran parte per tenere bassa la temperatura corporea e, con meno risorse energetiche, le funzioni cognitive, logiche e di ragionamento, si riducono, e la mente si appanna. L’aumento delle temperature può essere anche un forte fattore di stress, e questo porta alla crescita della produzione di testosterone e di adrenalina, con un’accentuazione dei comportamenti aggressivi. Soprattutto negli anziani, ma anche nelle persone fragili, con il caldo si può osservare un calo della pressione arteriosa, una delle più frequenti cause di svenimento; il cervello non riceve sangue a sufficienza e in qualche modo si spegne.

Il riposo

Un’altra conseguenza possibile è la frammentazione del sonno, con difficoltà ad addormentarsi e minore qualità del riposo e quindi anche di concentrazione. Di come comportarsi durante l’estate abbiamo parlato più volte su queste pagine.

La verdura

Ma la situazione di caldo straordinario in cui ci troviamo ci porta a riassumere i comportamenti da seguire per non star male: uscire solamente se è strettamente necessario, e con il capo coperto, seguire un’alimentazione leggera e che permetta di reintegrare i liquidi, con minestre fredde, molta verdura, insalate e frutta, e bere molto, acqua fresca, non ghiacciata.

Dovremmo bere almeno due litri d’acqua al giorno per stare al meglio. È bene inoltre evitare i bruschi contrasti di temperatura e non esagerare con l’attività sportiva, e comunque praticarla sempre nelle ore più fresche.



*Professore di Neurochirurgia, Humanitas Milano

Presidente Fondazione Atena Onlus, Roma