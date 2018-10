I bracconieri ittici che vengono dall'est: pesca selvaggia di carpe

di Filippo Tronca

Una razzia silenziosa, e in buona parte impunita, minaccia laghi e fiumi abruzzesi. E' quella che ha come preda il Cyprinus carpio, pesce d'acqua dolce conosciuto da tutti come carpa. Ad opera di squadre organizzate di bracconieri ittici provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, dove questa specie ittica, a differenza che in Italia, è molto apprezzata e costosa, alla base di piatti tradizionali.A lanciare l'allarme il dirigente della Guardia nazionale ambientale abruzzese Luigi Di Benedetto, pescarese, ex ispettore capo della Polizia di Stato, che coordina circa 25 volontari. Solo quest'estate con i suoi uomini ha sorpreso ben 250 pescatori di frodo sulle sponde del lago di Penne, nel cuore della Riserva, costantemente monitorata a seguito di un accordo con il Comune e l'Ente Parco. Ed è solo la punta dell'iceberg, perché spiega Di Benedetto, “presi di mira sono in particolare anche il Lago di Bomba, il fiume Pescara, nei tratti di Villanova e Rosciano, il fiume Saline, anche in tratti fortemente inquinati, e dove vige il divieto assoluto di pesca”.Un fenomeno quello delle scorribande dei bracconieri ittici dell'Est, che riguardava fino a pochi anni fa il Nord Italia, concetrato lungo i fiumi Po e Lambro, dove si sono verificati sequestri anche superiori alla tonnellata di pescato, ma che ora evidentemente ha raggiunto anche l'Abruzzo. “I bracconieri ittici - conferma Di Benedetto - sono quasi tutti rumeni e bulgari. Arrivano qui appositamente per periodi in media di una settimana,campeggiano nei pressi dei laghi e fiumi, accendendo pericolosi fuochi. Di giorno, anche senza licenza, pescano con le normali canne. La razzia vera e propria avviene però di notte, quando utilizzano reti a strascico, reti da posta lunghe anche cento metri, e addirittura bombe carta e reti elettriche realizzate con batterie dei camion ed elettrodi immersi in acqua, che stordiscono e fulminano i pesci, non solo le carpe che a loro interessano. Metodi barbari, ovviamente vietati, che devastano il fragile ecosistema fluviale e la sua biodiversità”.Man mano conservano il pescato nei freezer e ottenuto il quantitativo ottimale lo trasportano in furgone nel loro Paese, dove viene venduto a non meno di 4 euro al chilo. Tenuto conto che una sola carpa può superare anche i 40 chili, il business è assicurato. Le Guardie nazionali ambientali, assieme a Carabinieri forestali, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale, fanno il possibile per contrastare il fenomeno. Il problema però riguarda anche l'inadeguatezza degli strumenti normativi. “Il reato di cui parliamo – spiega infatti Di Benedetto - è amministrativo, quello che possiamo fare è sequestrare le attrezzature e il pescato, ributtandolo in acqua se ancora vivo, ed elevare una multa che può arrivare a circa 2.600 euro. Il problema però è queste persone tornano nel loro Paese, le multe non le pagano, ed è estremamente difficile costringerli a farlo. Sarebbe intanto opportuna una legge ad hoc che trasformi il reato da amministrativo a penale”.