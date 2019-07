Bossi, in vendita la villa di Gemonio: 400 metriquadri a 430 mila euro

La famiglia Bossi ha deciso di mettere in vendita la villa di famiglia a Gemonio, in provincia di Varese, dove è scritta una parte della storia della Seconda Repubblica. La casa in stile Liberty di Umberto Bossi - 400 metri quadrati, su quattro livelli, piscina, 5 camere, 4 bagni e 2000 metri quadri all'esterno - è offerta in un annuncio dell'agenzia immobiliare Sognocasa di Caronno Pertusella a 430 mila euro.



Alcuni lavori nella villa del Senatur sono entrati nell'inchiesta sulla gestione dei fondi della Lega per cui sono stati processati, fra gli altri, lo stesso fondatore del Carroccio e il figlio Renzo. Ed è sempre qui, nella casa dove si sono tenute centinaia di riunioni politiche negli anni, che lo scorso 12 febbraio l'ex ministro si è sentito male ed è stato portato all'ospedale di circolo di Varese.

