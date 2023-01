Bonus pendolari in arrivo. L'ha annunciato Giorgia Meloni in un intervento al Tg5. Il premier ha specificato che nell'ultimo decreto è presente una norma che rimborsa chi si sposta quotidianamente con i trasporti pubblici per raggiungere l'ufficio. Un aiuto che mira in particolare alla somma spesa per gli abbonamenti ai mezzi. «Stiamo cercando di aiutare, in una situzione di difficoltà, chi è in maggiore difficoltà piuttosto che dare aiuti indistintamente a tutti». Ha spiegato il presidente del Consiglio. Una misura che sarebbe volta a incentivare il trasporto pubblico a fronte del caro benzina.

La Lombardia già ha il bonus pendolari. In questo caso, però, si tratta di uno sconto del 30% sull’abbonamento mensile a titolo di risarcimento per i disservizi che i viaggiatori hanno subito a ottobre. Ed è usufruibile su 15 delle 42 linee della regione con capoluogo Milano. Per quello nazionale, invece, la modalità che si sta valutando è quella di prevedere prima il pagamento presso la società di Tpl, per poi procedere alla richiesta di rimborso attraverso un nuovo portale dedicato: che potrebbe essere quello del Ministero.

I precedenti incentivi

Il bonus trasporti, invece, è stato fermato dal governo per il 2023. Come funzionava? Finanziato con 79 milioni di euro, prevedeva la copertura fino al 100% del valore degli abbonamenti. Ma con il limite massimo di 60 euro. Era utilizzabile solo per l’acquisto di un abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) nel mese in cui la richiesta era stata avanzata. Il periodo di validità del buono, infatti, aveva il limite al mese solare di emissione (anche se si effettuava l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che partiva dal mese successivo).