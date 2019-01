© RIPRODUZIONE RISERVATA

Litigare con troppa foga. E non solo perché ci si può agitare troppo, ma si rischia anche in maniera diversa, come dimostra un video che è diventato virale sui social e viene dal, provincia di Bolzano.Nel filmato si vede un uomo, un 40enne, che dal suo balcone al primo piano litiga animatamente con un’altra persona, che si trova in strada: un litigio talmente appassionato e acceso che il 40enne, facendo una vera e propria capriola. La caduta è impressionante ma fortunatamente senza enormi conseguenze: il 40enne si è “solo” fratturato il bacino.