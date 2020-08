Bologna, lei lo aspetta in camera al buio lui chiama i carabinieri: «Pensavo fosse un ladro»

Voleva fare una sorpresa al suo fidanzato, aspettandolo in camera con la luce spenta e la finestra aperta ma quando lui è arrivato sotto casa ha pensato che dentro ci fosse un ladro. È successo questa notte, a Bologna. L'uomo, vedendo l'infisso spalancato e ipotizzando che all'interno dell'abitazione ci fosse qualche malintenzionato ha chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno però constatato che in casa non c'era alcun ladro, ma solo la fidanzata, con ben altre intenzioni.

Ultimo aggiornamento: 17:57

