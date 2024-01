Bollette, fine mercato tutelato: cosa cambia per gas e luce. Dalle agevolazioni ai prezzi: domande e risposte

Bollette gas. Chi manterrà delle agevolazioni, come regolarsi sulla fine del mercato tutelato, sono attesi cali dei prezzi o aumenti? L'addio al mercato tutelato del gas è operativo.

Chi può restare nel tutelato?

Prima di tutto occorre controllare se si ha diritto a rimanere nel mercato tutelato: agli "utenti vulnerabili" è garantito il mantenimento di prezzi calmierati anche dopo la cessazione del mercato tutelato. Chi sono i vulnerabili? Per l'energia elettrica sono le famiglie in condizioni economiche disagiate, con disabilità ai sensi della legge 104, o intestatari con più di 75 anni. Poi c'è il caso dell'utenza elettrica in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi, o della residenza in un'isola minore interconnessa. Tra i requisiti previsti anche le gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica.

Chi sono i vulnerabili?

Passiamo al gas. È considerato vulnerabile chi ha oltre 75 anni, o ha condizioni economiche disagiate. È ancora è "protetto" chi ha l'utenza del gas in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi (come terremoti e alluvioni), oppure ha disabilità ai sensi legge 104. Se il beneficio non scatta in automatico va inoltrata una domanda apposita. Ma in tutti questi casi, il venditore di gas continuerà ad erogare la fornitura con il servizio di tutela della vulnerabilità, alle condizioni previste per il servizio di tutela gas definite dall'Arera e con le condizioni dell'offerta PLACET di gas. Per gli utenti dell'elettricità vulnerabili continueranno ad essere serviti, anche dopo il 1° luglio 2024, nel servizio di maggior tutela.

Cosa sono le offerte PLACET?

Tornando al gas, se il cliente finale non sottoscrive le nuove condizioni di fornitura proposte dal venditore, né un diverso contratto di mercato libero con lo stesso o con altro venditore, il venditore continuerà a erogare il servizio a condizioni simili a quelle delle offerte PLACET di gas a prezzo variabile. Il cliente potrà comunque in ogni momento scegliere una diversa offerta nel mercato libero. Il secondo passaggio da fare, dunque, è confrontare le offerte sul portale dell'Arera.

Cosa sono i costi fissi e variabili?

Attenzione, però, ai costi fissi e variabili in bolletta. Per avere un'idea delle differenze, la tutela domestica oggi prevede costi fissi annui di circa 70 euro a utenza, mentre nel mercato libero si trovano soluzioni fra i 40 e i 180 euro annui a titolo di costi fissi. Va tenuto presente che le voci negoziabili e quindi modificabili dalle società di vendita vanno dal prezzo della materia prima, ai corrispettivi di vendita in quota fissa annua, fino agli oneri vari.

Cosa succede se non faccio il passaggio al mercato libero?

Per disposizione di legge, come indicato da tag24, cessa la tutela dei prezzi, ossia il sistema regolamentato che garantiva ai clienti tariffe fisse e definite rispetto ai corrispettivi economici. Questa transizione è obbligatoria, ma è cruciale chiarire cosa significhi esattamente questa obbligatorietà. Non implica che in assenza di azioni il servizio venga interrotto né che il cliente perda ogni forma di protezione.

La regolamentazione prevede delle soluzioni predefinite, solitamente definite “Placet”, a cui il cliente viene assegnato in mancanza di azioni da parte sua. Queste soluzioni di default variano per il gas e per l’energia.

Come passare dal mercato tutelato al mercato libero?

Le date che segnano il superamento del mercato tutelato e il passaggio al mercato libero sono le seguenti:

Per i clienti domestici non vulnerabili del gas naturale (famiglie e condomini), il passaggio avviene a partire da gennaio 2024.

Per i clienti domestici non vulnerabili dell’energia elettrica, il passaggio avverrà da luglio 2024

Se sei ancora nel mercato tutelato, ecco cosa puoi fare:

Esplora il mercato libero: Puoi cominciare a valutare le offerte disponibili nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas. Questo significa cercare e scegliere un nuovo fornitore di energia che offra tariffe più competitive o piani migliori rispetto a quelli del mercato regolamentato.

Confronta le offerte: Esistono numerosi comparatori online che consentono di confrontare le offerte dei vari fornitori. È essenziale analizzare le condizioni contrattuali, i prezzi dell’energia, i costi accessori e i servizi aggiuntivi offerti.

Scegli un nuovo fornitore: Una volta individuato il fornitore più adatto alle tue esigenze, puoi procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas. Il passaggio al mercato libero comporterà l’uscita dal servizio di tutela o maggior tutela.

Comunica il cambio: Una volta effettuata la scelta del nuovo fornitore, è necessario comunicare il cambiamento al fornitore attuale per avviare la procedura di passaggio. Solitamente, il nuovo fornitore si occuperà delle pratiche di disdetta con il precedente.

Cosa conviene fare?

Fare la transizione verso il mercato libero può portare a un risparmio economico e offrire più flessibilità nelle scelte dei piani tariffari. È essenziale esaminare attentamente le offerte disponibili per trovare la soluzione migliore in base alle proprie esigenze.