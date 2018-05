Stalker perseguita la ex e le invia decine di pizze a casa: arrestato

Ha perseguitato la ex moglie per giorni. Nel disperato tentativo di riconquistarla, le ha inviato a casa decine di pizze d'asporto. Ma non è servito: dopo l'ultimo regalo non gradito, l'innamorato respinto, un 46enne di Calusco d'Adda (Bergamo), è finito in manette. Era già agli arresti domiciliari per atti persecutori verso l'ex moglie. L'uomo, oltre a telefonare continuamente alla donna, spediva a casa di lei e dei suoi parenti, residenti in provincia di Bergamo e in Calabria, oggetti vari acquistati in diversi negozi. L'ultimo trovata dello stalker, è stata inondare la casa della ex consorte di pizze d'asporto.

