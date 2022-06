Belen Rodriguez, il padre ricoverato in ospedale: «Gustavo è stato operato per una perforazione del colon»

Archiviata la parentesi televisiva, Gustavo Rodriguez dopo l'Isola dei Famosi 2022 finisce in ospedale. A dare l'annuncio è stata la moglie dell'ex naufrago dai suoi canali social. Veronica Cozzani ha postato una foto di lei e il marito augurando a Gustavo una pronta guarigione. Ora sta meglio e la mamma di Belen Rodriguez ha spiegato tra i commenti ai suoi follower perchè il marito fosse in ospedale. Gustavo ha subito un intervento chirurgico dovuto ad una perforazione del colon. Però Veronica ha però rassicurato tutti: l’operazione è andata bene e il marito è in via di guarigione.

Gustavo Rodriguez operato al colon

Non si sa se i problemi di salute del papà di Belen siano stati conseguenziali al reality di Ilary Blasi oppure ne soffriva già prima. Veronica ha però ringraziato tutti i follower per il sostegno che le hanno dato e nel contempo Cecilia Rodriguez ha ripostato la foto che la mamma ha scattato dall'ospedale con il papà sottolineando ancora una volta quanto sia innamorata di loro.

Per ora nè Belen nè tantomeno Jeremias hanno commentato l'operazione del padre.