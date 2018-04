Belen e Andrea Iannone, "fuga" sulla Bentley da 250mila euro: «La stessa auto che aveva Corona»

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, l'incontro segreto: «L'amore finisce, il bene no»

Rayada- #primavera #teextrañaba Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Apr 19, 2018 at 4:09 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Che anon dispiacciano le auto di lusso è ormai cosa nota. La coppia viene spesso fotografata su supercar, come riportato da Leggo.it , per le strade di Milano e anche questa volta non ha fatto eccezione.Il pilota di moto Gp e la showgirl argentina sono stati sopresi da “Novella2000” mentre salgono assieme al piccolo Santiago su una Bentley Continental Gt, un veicolo dal costo di 250mila euro circa. Una coincidenza quella che la Bentley fosse la stessa marca di auto che aveva Fabrizio Corona mentre era fidanzato con lei…