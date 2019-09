Battipaglia, disinnesco bomba: muore donna evacuata

Una donna di 86 anni è deceduta poco fa all'interno del centro di accoglienza per allettati allestito nella scuola «Sandro Penna» di, in provincia di Salerno , in occasione delle operazioni di disinnesco della bomba d'aereo inglese. La donna era stata trasferita in seguito all'evacuazione che ha interessato 36mila battipagliesi. L'86enne, a quanto pare, era già malata. È deceduta per arresto cardiaco.