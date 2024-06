Bari, colazione al bar e 27 birre: i turisti spagnoli scappano senza pagare e si scusano via mail. Il titolare: «Offro io»

Una ricca colazione con caffè, cornetti e ben 27 birre.

Il tutto consumato comodamente ai tavolini di un bar pasticceria di Bari, ma senza preoccuparsi di pagare il conto. «Erano le 8 di mattina. Sono rimasti per cinque ore, sono andati via un po’ alla volta, il conto era di 95 euro. Lo abbiamo portato al tavolo ma erano rimasti in pochi, hanno detto che avrebbero pagato ma è bastata una svista di qualche secondo e non li abbiamo più visti», ha raccontato il titolare di Due Emme, Giuseppe, alla redazione di Quintopotere. Il gruppo di sei giovani non è stato denunciato, e a distanza di una settimana la storia ha avuto un inaspettato lieto fine.

Le scuse

«Per questa volta offro io», ha spiegato Giuseppe, che ha ricevuto dai ragazzi una lettera di scuse. «Ci dispiace molto per quanto accaduto, stavamo tornando da una festa e non eravamo consapevoli di ciò che stavamo facendo.

Abbiamo riflettuto e non siamo quel tipo di persone, ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente causato. Siamo studenti Erasmus a Roma e non siamo più a Bari, ma vi chiediamo gentilmente di fornirci un Iban per effettuare il bonifico bancario immediatamente. Ci scusiamo nuovamente», hanno scritto i sei giovani in una email. Scuse che per Giuseppe ha lo stesso valore del conto non pagato, e che ha deciso di accettare volentieri, invitando i sei studenti a tornare da lui. «È stata una “ragazzata”, hanno sbagliato ma sono contento che abbiano capito l’errore e che la cosa si sia risolta così», ha detto al Corriere del Mezzogiorno.