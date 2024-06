Bambino nasce senza naso, i medici lo ricostruiscono con la stampante 3D: «Hanno copiano quello del gemellino»

(FIRENZE) - Quel bimbo di soli cinque anni non aveva il naso, ma solo due forellini per respirare. I medici glielo hanno ricostruito progettandolo con l'ausilio della stampa 3D, 'copiando' quello del fratellino gemello, per ottenere un risultato quanto più possibile naturale. Questo l'intervento portato a termine dal team di chirurghi dell'Aou Meyer Irccs di Firenze, guidato dal dottor Flavio Facchini, specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva.

Il dramma

Il bimbo, nato prematuro alla 28esima settimana di gravidanza, era privo della piramide nasale a seguito di una complicanza perinatale.

I genitori si sono rivolti al Meyer per iniziare la ricostruzione il prima possibile, per evitare al bambino la grande sofferenza emotiva e le difficoltà sociali a cui sarebbe andato incontro senza un intervento tempestivo, si spiega in una nota.

La scansione 3D

Utilizzando le moderne tecnologie di scansione 3D, è stato possibile acquisire la geometria del volto del fratello gemello del bambino sfortunato. La forma del naso è stata utilizzata per progettare e stampare strumenti di ausilio al chirurgo: grazie alla tecnologia 3D, quindi, sono state stampate delle sagome che - proprio come fossero delle dime di taglio - sono servite per prelevare frammenti di cartilagine costale del bambino con altissima precisione, rendendo l'intervento il meno invasivo possibile.

Questi frammenti sono stati assemblati per costruire l'impalcatura ossea e cartilaginea della piramide nasale, successivamente ricoperta con lembi cutanei prelevati dalla fronte e dal tessuto mucoso del piccolo. Sempre utilizzando le immagini 3D del volto del fratello, è stata realizzata anche una maschera trasparente sterile in 3D, che durante l'intervento ha consentito di verificare la perfetta corrispondenza delle dimensioni.

L'intervento

Il primo intervento è durato oltre sette ore, seguito da un secondo di rifinitura: entrambi sono riusciti perfettamente e il piccolo è già a casa ed è tornato all'asilo. «È andato tutto benissimo, - ha raccontato la mamma - questo incontro con il Meyer ha restituito al nostro bambino sicurezza in se stesso e la speranza di una vita normale, come quella del suo gemello: guardandosi adesso dice 'Ora sono davvero come il mio fratellino e i miei compagni!'».